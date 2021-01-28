Снігопад в Одесі: впали дерева, зупинився електротранспорт (фото)

Без електроенергії залишилося 69 населених пунктів області та 4 мікрорайони Одеси.

Вночі з 27 на 28 листопада в Одесі довго не припинявся дощ, який перейшов у мокрий сніг, потім впала температура. Унаслідок сталося часткове зледеніння контактної мережі електротранспорту, побутових електромереж, дерев, повідомляє видання "Думська".

За даними департаменту міського господарства, впали майже 500 дерев і стовбурових гілок, три опори зовнішнього освітлення. Проїхати деякими вулицями неможливо. На одній з вулиць дерево впало на одноповерховий будинок, обрушивши його кут.

Стався 131 обрив мереж зовнішнього освітлення і 78 обривів мереж електротранспорту. Унаслідок частина маршрутів не працює, а на дійсних маршрутах обмежена кількість тролейбусів і трамваїв.

Допомогу комунальникам в усуненні наслідків негоди надають 250 військових.

Без електроенергії залишилося 69 населених пунктів області та 4 мікрорайони Одеси.

Нагадаємо, через снігопад на автомобільних дорогах державного значення в Одеській, Миколаївській, Київській та Полтавській областях ввели обмеження на рух великовантажного транспорту.