Під Одесою в сніговій пастці опинилися близько ста вантажівок (схема проїзду)

Зранку через негоду на трасі М-05 Київ-Одеса утворився 30-кілометровий затор.

На трасі М-05 в Одеській області на трьох ділянках застрягли у снігових заметах близько 100 вантажівок.

Про це повідомляє Державне агентство автомобільних доріг України (Укравтодор) у Facebook.

"Критичних точок на трасі М-05 зараз три. На них в снігову пастку потрапили близько сотні вантажівок. Щоб снігоприбиральна техніка змогла розчистити покриття, спочатку потрібно відбуксирувати фури. Цим займається ДСНС та дорожні служби", — йдеться в повідомленні.

В Укравтодорі додали, що тільки після звільнення проїжджої частини від великогабаритних транспортних засобів техніка шляховиків може рухатися.

При цьому, більшість вантажівок на трасі Київ-Одеса, як кажуть в Укравтодорі, стоять на узбіччях або біля АЗС, що ніяк не заважає роботі снігоприбиральної техніки.

Раніше повідомлялося, що зранку через негоду на автодорозі М-05 Київ-Одеса утворився 30-кілометровий затор. Найбільш проблемною є ділянка дороги Знамʼянка-Ревова. Проїзд забезпечений лише по двох смугах у напрямку Одеси.