Россия избрала для Донбасса "абхазский" вариант, – Гармаш

Представитель украинской делегации в ТКГ заявил, что Кремль готовит почву для якобы фактической интеграции оккупированных территорий.

Представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) журналист Сергей Гармаш заявил, что Россия избрала "абхазский вариант" развития конфликта на Донбассе. Так он прокомментировал заявления российских пропагандистов на так называемом интеграционном форуме "Русский Донбасс".

Об этом Гармаш написал в Facebook.

"Вдогонку вчерашнему «интеграционному форуму «Русский Донбасс» в оккупированном Россией Донецке. Он интересен в том плане, что обозначил две четкие тенденции. Первая – Россия не намерена присоединять к себе этот регион де-юре. Вторая – Кремль избрал "абхазский вариант" развития конфликта на Донбассе, то есть, интеграция его де-факто", – написал журналист.

По словам Гармаша, на практике это будет осуществляться "поголовной выдачей паспортов "ЛДНР", а затем и паспортов России, разрыве всех связей местного населения с Украиной, уменьшении количества населения, а также вытеснении всех политически "неблагонадежных".

Он добавил, что Кремль под тезисом о "внутреннем украинском конфликте" создает "научную" и фактологическую основу.

"Население региона позиционируют как некий, отдельный от украинского, "русский народ Донбасса". Для этого фальсифицируется и совсем еще недавняя история", – написал Гармаш.

Напомним, главный редактор пропагандистского телеканала Russia Today Маргарита Симоньян из Донецка прямым текстом призвала Кремль забрать оккупированные украинские территории Луганской и Донецкой областей в состав России.