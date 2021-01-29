Росія обрала для Донбасу "абхазький" варіант, — Гармаш

Представник української делегації в ТКГ заявив, що Кремль готує грунт для нібито фактичної інтеграції окупованих територій.

Представник української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) журналіст Сергій Гармаш заявив, що Росія обрала "абхазький варіант" розвитку конфлікту на Донбасі. Так він прокоментував заяви російських пропагандистів на так званому інтеграційному форумі "Русский Донбас".

Про це Гармаш написав у Facebook.

"Навздогін вчорашньому "інтеграційному форуму «Русский Донбас» в окупованому Росією Донецьку. Він цікавий тим, що позначив дві чіткі тенденції. Перша — Росія не має наміру приєднувати до себе цей регіон де-юре. Друга — Кремль обрав "абхазький варіант" розвитку конфлікту на Донбасі, тобто його інтеграцію де-факто ", — написав журналіст.

За словами Гармаша, на практиці це здійснюватиметься "поголовною видачею паспортів "ЛДНР", а потім і паспортів Росії, розрив усіх зв'язків місцевого населення з Україною, зменшенні кількості населення, а також витіснення всіх політично "неблагонадійних".

Він додав, що Кремль під тезою про "внутрішній український конфлікт" створює "наукову" та фактологічну основу.

"Населення регіону позиціюють як якийсь окремий від українського, "російський народ Донбасу". Для цього фальсифікується і ще зовсім недавня історія", — написав Гармаш.

Нагадаємо, головний редактор пропагандистського телеканалу Russia Today Маргарита Симоньян з Донецька прямим текстом закликала Кремль забрати окуповані українські території Луганської та Донецької областей до складу Росії.