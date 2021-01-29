Сначала в Киев, потом - в регионы: Ляшко рассказал, как будут доставлять вакцину по Украине

Доставкой вакцины, по словам главного санврача, будет заниматься частная логистическая компания.

Главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал в интервью "ТСН", как будет осуществляться логистика вакцины от COVID-19 по Украине, после попадания ее в страну.

Первоначально, препарат будут привозить в Национальный склад, который расположен в Киевской области, и может обеспечить необходимые температурные условия для его содержания, а уже оттуда – вакцину будут разводить в регионы.

"У нас сейчас рассматривается две таких холодильных цепи. Это для вакцины -80°C ("Pfizer"). Для этого мы попросили проект SAFEMed, который нам помогает. И мы контактируем с частной логистическую компанию, которая имеет на национальном уровне возможности для транспортировки и хранения вакцины с -80°C", – сообщил Ляшко, не уточняя название указанной "частной компании".

После того, как вакцина будет доставлена в пункты прививок в регионах, она будет храниться при температуре от + 2°C до + 8°C, что является обычным условием хранения иммунобиологических препаратов, которые в Украине используются для обычных прививок.

Но при такой температуре, по словам Ляшко, срок годности вакцины резко сокращается: "Эта вакцина может храниться пять дней. Поэтому наш менеджерский процесс настраивается так, что эта вакцина приезжает на национальный склад, дальше едет в области, в области она хранится на складах с температурой хранения + 2°C – + 8°C".

Вслед за этим, из областного склада вакцину будут забирать мобильные бригады, которые заранее знают, где они будут в этот день вакцинировать людей и сколько, потому что вакцинация у нас добровольная, необязательная", – отметил главный санврач страны. По его словам: "Тогда, когда мобильная бригада выезжает в больницу, она берет с собой то количество доз, которую она использует в этой больнице, вакцинирует и переезжает на другую больницу".

"День закончился – у нее не должно быть на руках вообще доз вакцины. Утром забирают на складе, везут и вакцинируют. Мы с национального уровня координируем. Использовали? Мы вам привозим новую партию, которую вы снова используете за пять дней", – заключил собеседник ТСН.

Напомним, в пятницу, 29 января, на специальном "антиковидном" заседании Кабмина Виктор Ляшко заявил, что "с учетом социологических опросов", прогнозируемое количество вакцин для закупки Украиной должно составить около 15 миллионов доз.