Спочатку до Києва, потім — в регіони: Ляшко розповів, як доставлятимуть вакцину по Україні

Доставкою вакцини, за словами головного санлікаря, займатиметься приватна логістична компанія.

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко розповів в інтерв'ю "ТСН", як здійснюватиметься логістика вакцини від COVID-19 по Україні, після потрапляння її в країну.

Спочатку препарат привезуть др Національного складу, який розташований у Київській області, і може забезпечити необхідні температурні умови для його змісту, а вже звідти — вакцину розводитимуть в регіони.

"У нас зараз розглядається два таких холодильних ланцюга. Це для вакцини -80°C ("Pfizer"). Для цього ми попросили проект SAFEMed, який нам допомагає. І ми контактуємо з приватної логістичною компанію, яка має на національному рівні можливості для транспортування і зберігання вакцини з -80°C", — повідомив Ляшко, не уточнюючи назву зазначеної "приватної компанії".

Після того, як вакцину доставлять в пункти щеплень у регіонах, вона зберігатиметься при температурі від +2°C до +8°C, що є звичайною умовою зберігання імунобіологічних препаратів, які в Україні використовуються для звичайних щеплень.

Але при такій температурі, за словами Ляшка, термін придатності вакцини різко скорочується: "Ця вакцина може зберігатися п'ять днів. Тому наш менеджерський процес налаштовується так, що ця вакцина приїжджає на національний склад, далі їде в області, в областях вона зберігається на складах з температурою зберігання +2°C — +8°C".

Після цього з обласного складу вакцину забиратимуть мобільні бригади, які заздалегідь знають, де вони будуть цього дня вакцинувати людей і скільки, тому що вакцинація у нас добровільна, необов'язкова", — зазначив головний санлікар країни. За його словами: "Тоді, коли мобільна бригада виїжджає в лікарню, вона бере з собою ту кількість доз, яку вона використовує в цій лікарні, вакцинує і переїжджає на іншу лікарню".

"День закінчився — у неї не повинно бути на руках взагалі доз вакцини. Вранці забирають на складі, везуть і вакцинують. Ми з національного рівня координуємо. Використали? Ми вам привозимо нову партію, яку ви знову використовуєте за п'ять днів", — сказав співрозмовник ТСН.

Нагадаємо, в п'ятницю, 29 січня, на спеціальному "антиковідному" засіданні Кабміну Віктор Ляшко заявив, що "з урахуванням соціологічних опитувань", прогнозована кількість вакцин для закупівлі Україною має скласти близько 15 мільйонів доз.