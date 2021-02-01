Зарезал и избил: в Киеве мужчина смертельно ранил переселенца (видео)

Конфликт произошел на Андреевском спуске. Наносил удары 26-летний уроженец Сумской области.

В Киеве на Подоле между двумя компаниями произошел конфликт, который закончился поножовщиной и смертью одного из мужчин. Убийство произошло еще в новогоднюю ночь, но столичная полиция сообщила детали трагедии только в понедельник, 1 февраля.

Отмечается, что 37-летний уроженец Донецкой области, который уже несколько лет работал и жил в столице, гулял с товарищем на Андреевском спуске. Там между ним и другой компанией произошел конфликт.

"Один из парней, находясь в подпитии, дважды ударил ножом в ногу мужчины, а затем продолжил наносить удары руками и ногами по голове своего оппонента", – говорится в сообщении.

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Раненого в ногу оперативно отправили в больницу, но мужчина умер вечером того же дня, не приходя в сознание.

Смерть мужчины наступила в результате ножевого ранения бедра, которое повлекло за собой большую кровопотерю.

После этого 26-летнего мужчину, уроженца Сумской области, который напал на прохожего, задержали полицейские. Следователи сообщили ему о подозрении в совершении умышленного тяжкого телесного повреждения, повлекшего смерть потерпевшего. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Отметим, в декабре в центре Киева на Майдане Независимости в подземном переходе произошла драка, в результате которой зарезали мужчину.