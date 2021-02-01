Зарізав і побив: у Києві чоловік смертельно поранив переселенця (відео)

Конфлікт стався на Андріївському узвозі. Наносив удари 26-річний уродженець Сумської області.

У Києві на Подолі між двома компаніями стався конфлікт, що закінчився різаниною і смертю одного з чоловіків. Убивство сталося ще в новорічну ніч, але столична поліція повідомила деталі трагедії тільки в понеділок, 1 лютого.

Зазначається, що 37-річний уродженець Донецької області, який вже кілька років працював і жив у столиці, гуляв з товаришем на Андріївському узвозі. Там між ним та іншою компанією стався конфлікт.

"Один з хлопців, перебуваючи напідпитку, двічі вдарив ножем у ногу чоловіка, а потім продовжив наносити удари руками і ногами по голові свого опонента", — йдеться в повідомленні.

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Пораненого в ногу оперативно відправили в лікарню, але чоловік помер увечері того ж дня, не приходячи до тями.

Смерть чоловіка настала в результаті ножового поранення стегна, що спричинило за собою велику крововтрату.

Після цього 26-річного чоловіка, уродженця Сумської області, який напав на перехожого, затримали поліцейські. Слідчі повідомили йому про підозру у вчиненні умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілого. Йому загрожує до 10 років в'язниці.

Зазначимо, що в грудні в центрі Києва на Майдані Незалежності в підземному переході сталася бійка, у результаті якої зарізали чоловіка.