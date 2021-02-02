37-летняя жительница Виннитчины родила двойню и стала матерью 15 детей (видео)

Женщина впервые пошла в декрет в 19 лет и не исключает, что в семье еще могут быть пополнения.

Жительница города Крижополь на Виннитчине Елена Бородулина установила рекорд в регионе, родив двойню и став матерью 15 детей, передает "ТСН".

Двойня, девочки Адель и Анита, появились на свет две недели назад. 37-летняя Елена и ее супруг Виталий рады пополнению в семье и говорят, что все их дети – любимы и желанны.

"Когда выходила замуж, то решили, сколько нам детей Бог даст, столько и примем, но, конечно, на двойню не рассчитывали. Каждый год по ребеночку", – признается женщина. Она имеет статус матери-героини, а в первый раз пошла в декрет в 19 лет.

Фото: Скриншот

Руководитель областного перинатального центра Инна Кукуруза рассказала, что беременность и роды у Елены прошли хорошо, а 14 поход в роддом – это рекорд для региона. Как правило, украинки останавливаются на пятых родах.

Во время выписки медики посоветовали многодетной маме увеличить интервал между родами, поскольку это очень серьезная нагрузка на женский организм, и он нуждается в восстановлении.

Все большое семейство Бородулиных обеспечивает его глава Виктор. Он частный предприниматель, у которого есть своя парикмахерская. Мужчина рассказал журналисту, что такую большую семью создавал сознательно и ответственно.

"Иметь 15 детей – это уже подвиг, ты, как первопроходец. У меня, например, был переломный период до пятого ребенка. Пятый ребенок, а я не знаю, как в обществе себя вести", – признался он.

Теперь в семье – восемь девочек и семь мальчиков. Елена заверяет, что все дети накормлены, одеты и обуты, поэтому семья ничего ни у кого не просит.

Самые старшие дети – Лия и Виталий – уже студенты. Еще шестеро – школьники. Собрать одновременно всех дома тяжело, признаются родители. Одна из дочерей, Эмма, стала незаменимой подмогой для Елены. Она и посуду помоет, и с младшими понянчится.

[ + – ] Семья Бородулиных в полном составе. Фото: Скриншот

Елена и Виталий говорят, что вывели собственную формулу счастья: это дети и любовь к ним. Супруги не боятся осуждения и не боятся и не исключают, что в семье возможно еще пополнение.

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Однако не всем детям так везет с родителями и гармонией в семье. Например, в Харькове многодетная мать кормила своих малышей убитыми собаками. Когда представители полиции пришли в квартиру женщины, чтобы забрать оттуда ее двоих детей, она рассказала, что у нее есть есть еще трое детей. Одна из дочерей уже находилась в больнице, а еще двоих не было на месте.