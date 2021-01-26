В центре Харькова многодетная мать кормила детей убитыми собаками, - блогер (видео)

Соседи утверждают, что неоднократно вызывали полицию, однако полицейские, приезжавшие на вызов, не хотели заходить в квартиру "из-за сильной вони".

Харьковский блогер Евгений Зуб опубликовал на своей странице в Instagram видео, снятое во время посещения с сотрудниками полиции квартиры молодой мамы и бабушки, которые, по словам автора ролика, разводили собак для того, чтобы есть их и кормить ими детей. Жилище было завалено мусором, а по потолку и стенам ползали тараканы. Находится квартира в доме по ул. Рымарская, 16, в самом центре Харькова.

"Я много видел ситуаций с детьми. Но такое впервые. В центре города квартира, полностью завалена мусором, сотрудники полиции еле открыли дверь. Мама, бабушка, дети, 4 собаки какали и писали там, где живут. На улицу не выходили. Собак убивали в квартире и ели их", — написал Зуб.

Представители полиции пришли в квартиру женщины, чтобы забрать оттуда ее двоих детей. Во время разговора женщина рассказала, что у нее есть есть еще трое детей. Одна из дочерей уже находилась в больнице, а еще двоих не было на месте.

"Социальные службы знают, где они", — сказала она.

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Позже Евгений Зуб опубликовал фрагмент разговора с их соседкой. Она рассказала, что одну из дочерей, которая находится в больнице, женщина выставляла в коляске на лестничную клетку из-за того, что та "мешала ей спать".

"Вот еще инфа от соседей. Говорят, много раз вызывали полицию. Копы, которые приезжали на вызов, говорили "мы туда не пойдем, там воняет", — написал Зуб.

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Блогер написал, что "теперь с детьми все будет хорошо".

Telegram-канал "ТРУХА" сообщил, что детям пока что не нужна помощь, деньги, еда и одежда есть. Собак планировали забрать волонтеры.

Напомним, Фокус рассказывал почему в Украине отказываются от детей и как часто это случается.