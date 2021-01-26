У центрі Харкова багатодітна мати годувала дітей убитими собаками, — блогер (відео)

Сусіди стверджують, що неодноразово викликали поліцію, проте поліцейські, які приїжджали на виклик, не хотіли заходити в квартиру "через сильний сморід".

Харківський блогер Євген Зуб опублікував на своїй сторінці в Instagram відео, зняте під час відвідування із співробітниками поліції квартири молодої мами і бабусі, які, за словами автора ролика, розводили собак для того, щоб їсти їх і годувати ними дітей. Житло було завалено сміттям, а по стелі та стінах повзали таргани. Розташована квартира в будинку по вул. Римарська, 16, у самому центрі Харкова.

"Я багато бачив ситуацій з дітьми. Але таке вперше. У центрі міста квартира, повністю завалена сміттям, співробітники поліції ледве відчинили двері. Мама, бабуся, діти, 4 собаки какали і пісяли там, де живуть. На вулицю не виходили. Собак убивали у квартирі і їли їх", — написав Зуб.

Представники поліції прийшли у квартиру жінки, щоб забрати звідти її двох дітей. Під час розмови жінка розповіла, що в неї є ще троє дітей. Одна з дочок уже перебувала в лікарні, а ще двох не було на місці.

"Соціальні служби знають, де вони", — сказала вона.

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Пізніше Євген Зуб опублікував фрагмент розмови з їхньою сусідкою. Вона розповіла, що одну з дочок, яка перебуває в лікарні, жінка виставляла в колясці на сходовий майданчик через те, що та "заважала їй спати".

"Ось ще інфа від сусідів. Кажуть, багато разів викликали поліцію. Копи, які приїжджали на виклик, говорили "ми туди не підемо, там смердить", — написав Зуб.

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Блогер написав, що "тепер з дітьми все буде добре".

Telegram-канал "Труха" повідомив, що дітям поки що не потрібна допомога, гроші, їжа й одяг є. Собак планували забрати волонтери.

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