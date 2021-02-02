37-річна мешканка Вінниччини народила двійню і стала матір'ю 15 дітей (відео)

Жінка вперше пішла в декрет у 19 років і не заперечує, що в родині ще можуть бути поповнення.

Мешканка міста Крижопіль на Вінниччині Олена Бородуліна встановила рекорд у регіоні, народивши двійню і ставши матір'ю 15 дітей, передає "ТСН".

Двійнята, дівчатка Адель та Аніта, з'явилися на світ два тижні тому. 37-річна Олена та її чоловік Віталій раді поповненню в родині і кажуть, що всі їх діти — улюблені і бажані.

"Коли виходила заміж, то вирішили, скільки нам дітей Бог дасть, стільки й приймемо, але, звичайно, на двійню не розраховували. Щороку по дитинці", — зізнається жінка. Вона має статус матері-героїні, а вперше пішла в декрет в 19 років.

Фото: Скриншот

Керівник обласного перинатального центру Інна Кукурудза розповіла, що вагітність та пологи в Олени пройшли добре, а 14 похід у пологовий будинок — це рекорд для регіону. Як правило, українки зупиняються на п'ятих пологах.

Під час виписки медики порадили багатодітній мамі збільшити інтервал між пологами, оскільки це дуже серйозне навантаження на жіночий організм, і він потребує відновлення.

Усе велике сімейство Бородуліних забезпечує його голова Віктор. Він приватний підприємець, у якого є своя перукарня. Чоловік розповів журналісту, що таку велику сім'ю створював свідомо та відповідально.

"Мати 15 дітей — це вже подвиг, ти, як першопроходець. У мене, наприклад, був переломний період до п'ятої дитини. П'ята дитина, а я не знаю, як у суспільстві поводитися", — зізнався він.

Тепер у сім'ї — восьмеро дівчаток і семеро хлопчиків. Олена запевняє, що всі діти нагодовані, одягнені та взуті, тому сім'я нічого ні в кого не просить.

Найстарші діти — Лія та Віталій — уже студенти. Ще шестеро — школярі. Зібрати одночасно всіх вдома важко, зізнаються батьки. Одна з дочок, Емма, стала незамінною підмогою для Олени. Вона і посуд помиє, і з молодшими поняньчиться.

[ + – ] Сім'я Бородуліних у повному складі. Фото: Скриншот

Олена та Віталій кажуть, що вивели власну формулу щастя: це діти і любов до них. Подружжя не боїться осуду, а також не боїться і не заперечує, що в родині можливе ще поповнення.

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Однак не всім дітям так щастить з батьками і гармонією в сім'ї. Наприклад, у Харкові багатодітна мати годувала своїх малюків убитими собаками. Коли представники поліції прийшли в квартиру жінки, щоб забрати звідти її двох дітей, вона розповіла, що у неї є є ще троє дітей. Одна з дочок вже перебувала в лікарні, а ще двох не було на місці.