Теплый воздух принесет 3 февраля в Украину мокрый снег и дождь

Морозная погода вернется 5 февраля.

В ближайшие сутки с Западной Европы в Украину начнет перемещаться теплая воздушная масса, сообщил Укргидрометцентр.

[ + – ] Прогноз погоды на 3 февраля

В результате в среду, 3 февраля, в большинстве западных (днем местами) и в северных областях ожидаются небольшой мокрый снег и дождь, на остальной территории без существенных осадков. Ночью и утром в южных и центральных областях местами туман.

На дорогах Украины, кроме ее юго-восточной части, возможна гололедица.

Ветер юго-западный, 7–12 м/с, в Карпатах порывы до 15–20 м/с.

Температура ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем – 4–9° тепла. В северных и большинстве центральных областей ночью 3–8° мороза, днем 0–5° тепла.

В Киеве ночью без осадков, днем небольшой мокрый снег и дождь, на дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 7–12 м/с. Температура ночью 3–5° мороза, днем 1–3° тепла.

В четверг, 4 февраля, ночью в западных и северных областях, днем – по всей Украине ожидается дождь с переходом на северо-западе в мокрый снег. Ветер юго-западный 7–12 м/с, местами порывы до 15–20 м/с.

Температура ночью и днем 0–5° тепла. В западных и восточных областях днем 3–8° тепла, на юге – 7–12°.

В Киеве в четверг ожидается небольшой дождь с переходом в мокрый снег. Температура ночью 1–3° тепла, днем – 3–5° тепла.

Ожидается, что морозная погода в столицу и некоторые другие регионы вернется в пятницу, 5 февраля.

Напомним, в феврале средняя месячная температура воздуха предполагается от 3° мороза до 1° тепла, в Крыму – до 3° тепла, что на 1,5-2,0° выше средних многолетних значений. Такой прогноз сделали в Укргидрометцентре.