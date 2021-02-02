Тепле повітря принесе 3 лютого в Україну мокрий сніг та дощ

Морозна погода повернеться 5 лютого.

Найближчої доби із Західної Європи в Україну почне переміщатися тепла повітряна маса, повідомив Укргідрометцентр.

[ + – ] Прогноз погоди на 3 лютого

В результаті в середу, 3 лютого, в більшості західних (вдень місцями) і в північних областях очікуються невеликий мокрий сніг і дощ, на решті території без істотних опадів. Вночі та вранці у південних і центральних областях місцями туман.

На дорогах України, крім її південно-східної частини, можлива ожеледиця.

Вітер південно-західний, 7-12 м/с, в Карпатах пориви до 15-20 м/с.

Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень — 4-9° тепла. У північних і більшості центральних областей вночі 3-8° морозу, вдень 0-5° тепла.

У Києві вночі без опадів, вдень невеликий мокрий сніг і дощ, на дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 3-5° морозу, вдень 1-3° тепла.

У четвер, 4 лютого, вночі у західних та північних областях, вдень — по всій Україні очікується дощ з переходом на північному заході у мокрий сніг. Вітер південно-західний 7-12 м/с, місцями пориви до 15-20 м/с.

Температура вночі та вдень 0-5° тепла. У західних та східних областях вдень 3-8° тепла, на півдні — 7-12°.

У Києві в четвер очікується невеликий дощ з переходом в мокрий сніг. Температура вночі 1-3° тепла, вдень — 3-5° тепла.

Очікується, що морозна погода в столицю та деякі інші регіони повернеться у п'ятницю, 5 лютого.

Нагадаємо, в лютому середня місячна температура повітря передбачається від 3° морозу до 1° тепла, в Криму — до 3° тепла, що на 1,5-2,0° вище середніх багаторічних значень. Такий прогноз зробили в Укргідрометцентрі.