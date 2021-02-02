В Первомайске горит "Эпицентр". СМИ: речь идет о поджоге (фото, видео)

К тушению привлечены 10 человек и 2 единицы техники ГСЧС.

Во вторник, 2 февраля, в 12:58 в Первомайске (Николаевская область) в одноэтажном здании торгового центра "Эпицентр" возник пожар на площади около 800 кв м.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"Предварительно жертв и пострадавших нет", – говорится в сообщении.

К тушению привлечены 10 человек и 2 единицы техники ГСЧС. Дополнительно направлены 12 человек и 4 единицы техники ГСЧС.

В СМИ сообщают, что возгорание началось из-за умышленного поджога растворителя.

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Как сообщают источники УНИАН, речь идет о поджоге. По подозрению в этом задержан один человек.

Отметим, 23 января в Павлограде (Днепропетровская область) произошел пожар в общежитии по ул. Заводской, 28, в котором проживает несколько сотен человек. Жильцов здания эвакуировали.