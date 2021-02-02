У Первомайську горить "Епіцентр". ЗМІ: йдеться про підпал (фото, відео)

До гасіння залучили 10 осіб та 2 одиниці техніки ДСНС.

У вівторок, 2 лютого, о 12:58 в Первомайську (Миколаївська область) в одноповерховій будівлі торгового центру "Епіцентр" виникла пожежа на площі близько 800 кв м.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

"Попередньо жертв і постраждалих немає", — йдеться в повідомленні.

До гасіння залучили 10 осіб та 2 одиниці техніки ДСНС. Додатково спрямували 12 осіб та 4 одиниці техніки ДСНС.

У ЗМІ повідомляють, що загоряння почалося через навмисний підпал розчинника.

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Як повідомляють джерела УНІАН, йдеться про підпал. За підозрою в цьому затримано одну особу.

Зазначимо, 23 січня в Павлограді (Дніпропетровська область) сталася пожежа в гуртожитку на вул. Заводський, 28, в якому проживає кілька сотень людей. Мешканців будівлі евакуювали.