"Пришел с ножом и топором": задержан поджигатель "Эпицентра" в Первомайске (видео)

В результате инцидента пострадали двое охранников гипермаркета. Виновника уже доставили в отделение полиции.

В Первомайске (Николаевская область) задержан мужчина, который совершил поджог торгового центра "Эпицентр".

Об этом сообщается на сайте Нацполиции в Николаевской области.

Отмечается, что 37-летний мужчина пришел в гипермаркет с ножом и топором. В отделе лакокрасочных товаров начал разливать воспламеняющиеся жидкости. Один из охранников центра пытался его задержать, но мужчина ударил его топором, поджег помещение и бросился бежать. Другие охранники догнали и задержали его во дворах, где еще один из сотрудников получил удар топором.

На место инцидента вызвали полицейских. Сейчас преступник, ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности, доставлен в Первомайское управление полиции.

[ + – ] Пожар внутри "Эпицентра"

Следователи полиции возбудили уголовное производство по ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) и ст.15 п.1 ч.2 ст.115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины.

Причиной пожара, как заявил директор торгового центра Михаил Телков, стал умышленный поджог, пишет "Интерфакс-Украина".

Как рассказали "РБК-Украина" в полиции Николаевской области, в результате инцидента пострадали двое охранников. Пострадавших уже доставили в больницу.

Как сообщалось, пожар в помещении торгового центра "Эпицентр" в Первомайске возник в 12:58 вторника, а в 14:20 пожар был локализован на площади 4 тыс. м. кв.