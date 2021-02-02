"Прийшов з ножем і сокирою": затримано палія "Епіцентру" в Первомайську (відео)

За даними ЗМІ, у результаті інциденту постраждали двоє охоронців гіпермаркету.

У Первомайську (Миколаївська область) затримано чоловіка, який скоїв підпал торгового центру "Епіцентр".

Про це повідомляється на сайті Нацполіції в Миколаївській області.

Зазначається, що 37-річний чоловік прийшов у гіпермаркет з ножем і сокирою. У відділі лакофарбових товарів почав розливати легкозаймисті рідини. Один з охоронців центру намагався його затримати, але чоловік вдарив його сокирою, підпалив приміщення і кинувся бігти. Інші охоронці наздогнали і затримали його у дворах, де ще один зі співробітників отримав удар сокирою.

На місце інциденту викликали поліцейських. Наразі злочинець,який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності, доставлений у Первомайське управління поліції.

[ + – ] Пожежа всередині "Епіцентру"

Слідчі поліції порушили кримінальне провадження за ч.2 ст.194 (умисне знищення або пошкодження майна) і ст.15 п.1 ч.2 ст.115 (замах на вбивство) Кримінального кодексу України.

Причиною пожежі, як заявив директор торгового центру Михайло Телков, став навмисний підпал, пише "Інтерфакс-Україна".

Як розповіли "РБК-Україна" в поліції Миколаївської області, у результаті інциденту постраждали двоє охоронців. Постраждалих уже доставили в лікарню.

Як повідомлялося, пожежа в приміщенні торгового центру "Епіцентр" у Первомайську виникла о 12:58 вівторка, а о 14:20 пожежу було локалізовано на площі 4 тис. м. кв.