Поджигатель "Эпицентра" в Первомайске рассказал о причинах своего поступка (фото)

Мужчина поджог торговый центр из чувства неприязни к "его директору", но о ком именно идет речь, он не уточнил.

В поджоге торгового центра "Эпицентр" в городе Первомайск Николаевской области принимал участие один человек, а не два, как сообщалось ранее. Об этом во вторник, 2 февраля, написал в своем Telegram-канале журналист Максим Назаром.

По его словам, "поджигателя" зовут Регушевский Николай Николаевич. Назаров утверждает, что мужчина на предварительном допросе сказал, что "приехал специально сжечь "Эпицентр", потому что имеет неприязнь к директору". О ком именно идет речь, злоумышленник не уточнил.

"Именно приехал, так как контакты (звонки, телефон и т. д.) поджигателя ведут в Запорожье", – отметил Назаров.

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Журналист отметил, что новый "Эпицентр" в Первомайске официально еще не был сдан в эксплуатацию, однако уже почти два месяца успешно работал.

"При построении здания были нарушены грубейшие нормы пожарной безопасности, из-за этого во время пожара не сработали гидранты, так как отрубило свет и насос не давал напряжения (пожарные объясняют, что это грубейшее нарушение делает всю систему пожарки бесполезной и этому "Эпицентру" суждено было "сгореть", – написал Назаров.

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В свою очередь, начальник ГУ Нацполиции в Николаевской области Сергей Шайхет у себя в Facebook написал, что 37-летнего рецидивиста задержали, его действия квалифицировали по ч. 2 ст. 194 УК Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества) и ч. 2 ст. 15 п. 1, ч. 2 ст. 115 УК Украины (покушение на умышленное убийство). Мужчине грозит пожизненное заключение.

Шайхет описал преступные действия "поджигателя": "злоумышленник пришел в торговый центр с ножом и сокирой. В отделе лако-красочных товаров начал разливать на ковер воспламеняющиеся жидкости. Один из охранников центра пытался его задержать, на что в ответ мужчина ударил его сокирой, и, подпалив помещения, бросился убегать. Другие охранники вместе с сотрудниками управления полиции охраны догнали и задержали мужчину во дворах, где еще один из охранников ТЦ получил удар сокирой (не смертельный)".

Граждан, которые были свидетелями поджога, Шайхет попросил обратиться в Первомайский отдел полиции по телефонам: (05161) 7- 52-02, 0512 53-19-03 или 102.

Как сообщалось, пожар в помещении торгового центра "Эпицентр" в Первомайске возник в 12:58 вторника, а в 14:20 пожар был локализован на площади 4 тыс. м. кв. В нападения поджигателя пострадали двое охранников гипермаркета. Виновника уже доставили в отделение полиции.