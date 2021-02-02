Палій "Епіцентру" в Первомайську розповів про причини свого вчинку (фото)

Чоловік підпалив торговий центр з почуття неприязні до "його директора", але про кого саме йде мова, він не уточнив.

У підпалі торгового центру "Епіцентр" у місті Первомайськ Миколаївської області брала участь одна людина, а не дві, як повідомлялося раніше. Про це у вівторок, 2 лютого, написав у своєму Telegram-каналі журналіст Максим Назаров.

За його словами, "палія" звуть Регушевський Микола Миколайович. Назаров стверджує, що чоловік на попередньому допиті сказав, що "приїхав спеціально спалити "Епіцентр", тому що має вороже ставлення до директора". Про кого саме йдеться, зловмисник не уточнив.

"Саме приїхав, оскільки контакти (дзвінки, телефон тощо) палія ведуть у Запоріжжя", — зазначив Назаров.

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Журналіст зазначив, що новий "Епіцентр" у Первомайську офіційно ще не був зданий в експлуатацію, проте вже майже два місяці успішно працював.

"При побудові будівлі були порушені грубі норми пожежної безпеки, через це під час пожежі не спрацювали гідранти, оскільки відрубало світло і насос не давав напруги (пожежники пояснюють, що це грубе порушення робить всю пожежну систему марною і цьому "Епіцентру" судилося "згоріти", — написав Назаров.

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У свою чергу, начальник ГУ Нацполіції в Миколаївській області Сергій Шайхет у себе у Facebook написав, що 37-річного рецидивіста затримали, його дії кваліфікували за ч. 2 ст. 194 КК України (умисне знищення або пошкодження майна) і ч. 2 ст. 15 п. 1, ч. 2 ст. 115 КК України (замах на умисне вбивство). Чоловікові загрожує довічне ув'язнення.

Шайхет описав злочинні дії "палія": "зловмисник прийшов у торговий центр з ножем і сокирою. У відділі лако-фарбових товарів почав розливати на килим займисті рідини. Один з охоронців центру намагався його затримати, на що у відповідь чоловік ударив його сокирою, і, підпаливши приміщення, кинувся тікати. Інші охоронці разом зі співробітниками управління поліції охорони наздогнали і затримали чоловіка у дворах, де ще один з охоронців ТЦ отримав удар сокирою (несмертельний)".

Громадян, які були свідками підпалу, Шайхет попросив звернутися до Первомайського відділу поліції за телефонами: (05161) 7- 52-02, 0512 53-19-03 або 102.

Як повідомлялося, пожежа в приміщенні торгового центру "Епіцентр" у Первомайську виникла о 12:58 вівторка, а о 14:20 пожежу було локалізовано на площі 4 тис. м. кв. Через напад палія постраждали двоє охоронців гіпермаркету. Винуватця вже доставили у відділення поліції.