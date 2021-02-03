Парад на День Независимости пройдет с участием военной техники

Зеленский считает, что в 2021 году есть много поводов показать, что украинцам есть чем гордиться.

Парад в честь 30-летия независимости Украины 24 августа будет проведен с участием военной техники. Об этом сказал президент Владимир Зеленский на совещании с членами правительства.

Вечером состоится праздничный концерт.

Накануне годовщины проведут саммит "Крымской платформы" с привлечением международных партнеров Украины. "Это событие будет иметь историческую ценность. Мы объединим усилия всех стран, которые помогают с решением вопросов жителей Крыма и деоккупации полуострова", – отметил Зеленский.

К празднику каждое министерство представит "особый, выдающийся проект в своей области, который будет способствовать развитию Украины", – сказал президент.

Он отметил, что в 2021 году – "особые годовщины как трагических страниц нашей истории, так и моментов и выдающихся украинцев, которыми мы гордимся". Он назвал 80-ю годовщину Бабьего Яра, 35-ю годовщину Чернобыльской катастрофы, 150-летие Леси Украинки. "Особое внимание мы уделим как 25-летию Конституции Украины, так и 30-й годовщине независимости. Покажем, что украинцам есть чем гордиться", – сказал Зеленский.

Напомним, что после избрания Зеленского День Независимости в 2019 и в 2020 году отмечался вообще без военных парадов. В 2020 году президент говорил, что военная техника должна быть на Востоке, а не на параде в Киеве, а большой парад в Украине устроят, когда она вернет все свои территории.

В октябре 2020 года Зеленский подписал указ об организации мероприятий по случаю 30-й годовщины Независимости Украины. Среди прочего в нем говорится, что на Крещатике и площади Независимости проведут военный парад.