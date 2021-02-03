Парад на День Незалежності відбудеться за участю військової техніки

Зеленський вважає, що в 2021 році є багато приводів показати, що українцям є чим пишатися.

Парад на честь 30-річчя незалежності України 24 серпня відбудеться за участю військової техніки. Про це сказав президент Володимир Зеленський на нараді з членами уряду.

Увечері відбудеться святковий концерт.

Напередодні річниці проведуть саміт "Кримської платформи" із залученням міжнародних партнерів України. "Ця подія матиме історичну цінність. Ми об'єднаємо зусилля всіх країн, які допомагають з вирішенням питань жителів Криму та деокупації півострова", — зазначив Зеленський.

До свята кожне міністерство представить "особливий, видатний проект у своїй галузі, який сприятиме розвитку України", — сказав президент.

Він зазначив, що в 2021 році — "особливі річниці як трагічних сторінок нашої історії, так і моментів і видатних українців, якими ми пишаємося". Він назвав 80-ту річницю Бабиного Яру, 35-ту річницю Чорнобильської катастрофи, 150-річчя Лесі Українки. "Особливу увагу ми приділимо як 25-річчю Конституції України, так і 30-й річниці Незалежності. Покажемо, що українцям є чим пишатися", — сказав Зеленський.

Нагадаємо, що після обрання Зеленського День Незалежності в 2019 і в 2020 році святкували взагалі без військових парадів. У 2020 році президент говорив, що військова техніка повинна бути на Сході, а не на параді в Києві, а великий парад в Україні влаштують, коли вона поверне всі свої території.

У жовтні 2020 року Зеленський підписав указ про організацію заходів із нагоди 30-ї річниці Незалежності України. Серед іншого в ньому говориться, що на Хрещатику і майдані Незалежності проведуть військовий парад.