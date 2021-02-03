В Одессе обрушился "заброшенный" дом, в котором, как оказалось, были жители (фото)

Официально дом был аварийным и без жильцов, а по факту оказался с жителями.

Сегодня 3 февраля, произошел обвал дома на Деволановском спуске на улице Бунина. Об этом сообщает "Думская".

По данным мэрии города в доме никто не проживал, он находится в частной собственности. Жильцов здания отселили из-за аварийности здания.

Но как оказалось, несмотря на официальные данные, в доме жили люди. Они успели покинуть здание за несколько минут до происшествия и не получили повреждений.

В горсовете депутаты предлагают ввести ответственность против недобросовестных собственников здания, которые доводят здания до аварийного состояния. Собственником здания является гражданин Греции Драгнис. По словам вице-мэра Михаила Кучука, владельца дома предупреждали об аварийном состоянии постройки. Но он никак не реагировал на предупреждения и замечания городских властей.

[ + – ] Фото: "Подслушано Одесса" [ + – ] Фото: Думская [ + – ] Фото: Думская

На месте работают сотрудники ГСЧС, они осматривают результаты обрушения.

Мэр города Геннадий Труханов заявил, что объекты в аварийном состоянии будут изыматься у собственников.

Напомним, в Одессе задержали живодера, который практически убил хаски арматурой.