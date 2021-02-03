В Одесі обвалився "покинутий" будинок, в якому, як виявилося, були жителі (фото)

Офіційно будинок був аварійним і без мешканців, а за фактом виявився з жителями.

Сьогодні 3 лютого, стався обвал будинку на Деволанівському спуску на вулиці Буніна. Про це повідомляє "Думська".

За даними мерії міста в будинку ніхто не проживав, він знаходиться в приватній власності. Мешканців будівлі відселили через аварійність будівлі.

Але як виявилося, незважаючи на офіційні дані, у будинку жили люди. Вони встигли покинути будівлю за кілька хвилин до події і не отримали ушкоджень.

У міськраді депутати пропонують ввести відповідальність проти недобросовісних власників будівлі, які доводять будівлі до аварійного стану. Власником будівлі є громадянин Греції Драгніс. За словами віце-мера Михайла Кучука, власника будинку попереджали про аварійний стан будівлі. Але він ніяк не реагував на попередження і зауваження міської влади.

[ + – ] Фото: "Підслухано Одеса" [ + – ] Фото: Думська [ + – ] Фото: Думська

На місці працюють співробітники ДСНС, вони оглядають результати обвалення.

Мер міста Геннадій Труханов заявив, що об'єкти в аварійному стані будуть вилучатися у власників.

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