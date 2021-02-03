Поселок в Донецкой области планируют переименовать в Нью-Йорк

В Верховной Раде хотят вернуть пгт Новгородское историческое название.

Комитет парламента по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроения рекомендует Верховной Раде переименовать пгт Новгородское в Донецкой области в пгт Нью-Йорк. Об этом заявил председатель подкомитета Виталий Безгин на своей странице в Facebook.

"До появления в Украине своего Нью-Йорка остался последний шаг! Комитет поддержал переименование Новгородского (Донецкая область) на Нью-Йорк!", – написал он.

По данным издания Этнографический Донбасс, населенный пункт был основан немцами в 1877 году.

По одной из версий, название поселок получил после того, как владелец паровой мельницы Унгер был в Нью-Йорке в США и предложил также назвать поселок. По другой версии, такое название предложил промышленник Яков Нибур, который был женат на американке.

Поселок носил название Нью-Йорк до 1951 года, пока не был переименован в Новгородское.

Напомним, ранее возглавлявший Институт национальной памяти нардеп от партии "Европейская солидарность" Владимир Вятрович заявил, что после окончания войны на Донбассе центральную улицу Донецка стоит переименовать на "улицу имени Героев Донецкого аэропорта". На месте памятника Ленину парламентарий хочет поставить монумент в форме башни разрушенного аэропорта.