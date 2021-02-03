Селище в Донецькій області планують перейменувати на Нью-Йорк

У Верховній Раді хочуть повернути смт Новгородському історичну назву.

Комітет парламенту з організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендує Верховній Раді перейменувати смт Новгородське в Донецькій області на смт Нью-Йорк. Про це заявив голова підкомітету Віталій Безгін на своїй сторінці у Facebook.

"До появи в Україні свого Нью-Йорка залишився останній крок! Комітет підтримав перейменування Новгородського (Донецька область) на Нью-Йорк!", — написав він.

За даними видання Етнографічний Донбас, населений пункт був заснований німцями в 1877 році.

За однією з версій, назву селище отримало після того, як власник парового млина Унгер був у Нью-Йорку в США і запропонував так назвати селище. За іншою версією, таку назву запропонував промисловець Яків Нібур, який був одружений з американкою.

Селище носило назву Нью-Йорк до 1951 року, поки не було перейменоване на Новгородське.

Нагадаємо: нардеп від партії "Європейська солідарність" Володимир Вʼятрович, котрий раніше очолював Інститут національної памʼяті, заявив, що після закінчення війни на Донбасі центральну вулицю Донецька варто перейменувати на "вулицю імені Героїв Донецького аеропорту". На місці памʼятника Леніну парламентарій хоче поставити памʼятник у формі вежі зруйнованого аеропорту.