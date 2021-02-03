В Киеве собираются создать огромного кита из мусора, который станет новым символом города

Интерактивный кит должен будет состоять из переработанного пластика. Он будет отображать состояние экологии в столице.

В Киеве хотят создать самую большую в стране интерактивную скульптуру, которая будет состоять из переработанного пластика и будет отображать состояние экологии в городе. Проект, который получил название "Киевский кит", хотят реализовать в одной из зеленых зон столицы.

"Мы предлагаем новое креативное решение экологической проблемы – превращение мусора в объекты искусства", – пишут организаторы.

Благодаря интерактивному сиянию скульптура кита и ее окружение будут меняться, в зависимости от уровня качества воздуха, количества осадков, времени года, даты и даже фазы Луны. Планируется, что доступ к арт-объекту будут иметь все жители и гости города.

Собрать кита собираются из переработанного пластика, который будут собирать во время открытых образовательных практикумов. Каждый киевлянин сможет присоединиться к созданию скульптуры.

Автором арт-объекта является Валерий Корсунов, известный своими социальными и культурными проектами в чернобыльской зоне, в частности – "Чернобыльским Сиянием", которое было создано в зоне отчуждения на советской радиолокационной станции Дуга. Также он известен муралом на здании ЧАЭС.

Как сообщалось ранее, под Киевом запланировали строительство современного комплекса для сортировки и переработки отходов. Комплекс появится на месте бывшего шлаконакопителя киевского завода "Радикал".

Комплекс будет сортировать и перерабатывать до 300 тыс. тонн твердых отходов в год. Его будут запускать в эксплуатацию в два этапа. Первая очередь будет рассчитана на 200 тыс. тонн отходов, и ее планируют завершить осенью 2022 года.