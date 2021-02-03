У Києві збираються створити величезного кита зі сміття, який стане новим символом міста

Інтерактивний кит складатиметься з переробленого пластику. Він відображатиме стан екології в столиці.

У Києві хочуть створити найбільшу в країні інтерактивну скульптуру, яка складатиметься з переробленого пластику і відображатиме стан екології в місті. Проект, який отримав назву "Київський кит", хочуть реалізувати в одній із зелених зон столиці.

"Ми пропонуємо нове креативне рішення екологічної проблеми — перетворення сміття в об'єкти мистецтва", — пишуть організатори.

Завдяки інтерактивному сяйву скульптура кита та її оточення змінюватимуться, залежно від рівня якості повітря, кількості опадів, пори року, дати і навіть фази Місяця. Планується, що доступ до арт-об'єкту матимуть усі мешканці та гості міста.

Зібрати кита збираються з переробленого пластику, який збиратимуть під час відкритих освітніх практикумів. Кожен киянин зможе приєднатися до створення скульптури.

Автором арт-об'єкта є Валерій Корсунов, відомий своїми соціальними та культурними проектами у чорнобильській зоні, зокрема — "Чорнобильським Сяйвом", яке було створено у зоні відчуження на радянській радіолокаційній станції Дуга. Також він відомий муралом на будівлі ЧАЕС.

Як повідомлялося раніше, під Києвом запланували будівництво сучасного комплексу для сортування та переробки відходів. Комплекс з'явиться на місці колишнього шлаконакопичувача київського заводу "Радикал".

Комплекс сортуватиме і переробляти до 300 тис тонн твердих відходів на рік. Його запускатимуть в експлуатацію у два етапи. Перша черга буде розрахована на 200 тис тонн відходів, і її планують завершити восени 2022 року.