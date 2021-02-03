Суд отпустил ветерана АТО, которую задержали из-за "схожих черт лица" с сепаратисткой "ДНР"

Адвокаты смогли доказать в суде, что Виктория Котеленец (Фортуна) и конвоир "парада пленных в ДНР" — это две разных женщины.

Апелляционный суд освободил из-под стражи ветерана АТО Викторию Котеленец (Фортуну), которую недавно задержали в Киеве из-за ее схожести с женщиной, которая сопровождала пленных на "параде пленных в ДНР" в оккупированном Донецке. Об этом рассказали в адвокатском объединении, которое защищало Котеленец.

Адвокаты рассказали, что прокуроры пытались "обмануть суд", рассказывая, что во время обыска изъяли МОН-50 и гранатометы, забыв упомянуть, что речь шла лишь о макетах.

"Но основным их доказательством остается легкомысленно сделанная портретная экспертиза по единственному методу визуального сопоставления. Мы же в суд подали собственную экспертизу, в которой применены 5 методов сравнения, и которая показала не только, что Виктория — это не конвоирка, но и то, что конвоирка — это Ольга Сухова", — рассказали адвокаты.

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Издание УНИАН уточняет, что суд избрал для Котеленец новую меру пресечения, на этот раз — в виде круглосуточного домашнего ареста.

Напомним, Викторию "Фортуну" Котеленец уже не впервые принимают за сепаратистку. Впервые ее обвинили в этом осенью 2015 года из-за внешней схожести с женщиной на фото. Ее несколько раз допрашивали в СБУ, каждый допрос завершался тем, что в СБУ убеждались, что на фото не она.