Суд відпустив ветерана АТО, яку затримали через "схожість рис обличчя" з сепаратистською "ДНР"

Адвокати змогли довести в суді, що Вікторія Котеленець (Фортуна) і конвоїр "параду полонених в ДНР" — це дві різні жінки.

Апеляційний суд звільнив з-під варти ветерана АТО Вікторію Котеленець (Фортуну), яку нещодавно затримали в Києві через її схожість з жінкою, яка супроводжувала полонених на "параді полонених в ДНР" в окупованому Донецьку. Про це розповіли в адвокатському об'єднанні, яке захищало Котеленець.

Адвокати розповіли, що прокурори намагалися "обдурити суд", розповідаючи, що під час обшуку вилучили МОН-50 і гранатомети, забувши згадати, що мова йшла лише про макети.

"Але основним їх доказом залишається легковажно зроблена портретна експертиза єдиним методом візуального зіставлення. Ми ж в суд подали власну експертизу, у якій застосовані 5 методів порівняння, і яка показала не тільки, що Вікторія — це не конвоїрка, а й те, що конвоїрка — це Ольга Сухова", — розповіли адвокати.

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Видання УНІАН уточнює, що суд обрав для Котеленець новий запобіжний захід, цього разу — у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Нагадаємо, Вікторію "Фортуну" Котеленець вже не вперше приймають за сепаратистку. Вперше її звинуватили у цьому восени 2015 року через зовнішню схожість з жінкою на фото. Її кілька разів допитували в СБУ, кожен допит завершувався тим, що в СБУ переконувалися, що на фото не вона.