Пожар в больнице Запорожья: Степанов срочно выехал в город

В пожаре погибла врач и трое пациентов.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов в срочном порядке выехал в Запорожье, где произошел крупный пожар в больнице, в которой лечились пациенты с коронавирусом.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Министр напомнил, что погибли четыре человека, еще двое получили травмы.

"Сейчас я в срочном порядке вылетаю в Запорожье с целью установления фактических обстоятельств трагедии", – написал он.

По его словам, причины возгорания корпуса выясняют правоохранители, по результатам расследования виновные в трагедии будут привлечены к ответственности.

Он также выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших.

Отметим, 3 февраля в 23:25 в Запорожье на территории областной инфекционной клинической больницы на первом этаже пятиэтажного лечебного корпуса возник пожар. Погибли четыре человека, двое пострадали. Спасены восемь человек. 4 февраля в 00:19 пожар на площади 20 квадратных метров ликвидирован.