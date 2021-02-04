Пожежа в лікарні Запоріжжя: Степанов терміново виїхав у місто

У пожежі загинула лікарка й троє пацієнтів.

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов у терміновому порядку виїхав до Запоріжжя, де сталася велика пожежа в лікарні, де лікувалися пацієнти з коронавірусом.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Міністр нагадав, що загинули чотири людини, ще двоє отримали травми.

"Зараз я в терміновому порядку вилітаю до Запоріжжя з метою встановлення фактичних обставин трагедії", — написав він.

За його словами, причини загоряння корпусу з'ясовують правоохоронці, за результатами розслідування винні в трагедії будуть притягнуті до відповідальності.

Він також висловив глибокі співчуття рідним і близьким загиблих.

Зазначимо, 3 лютого о 23:25 у Запоріжжі на території Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні на першому поверсі п'ятиповерхового лікувального корпусу виникла пожежа. Загинули чотири людини, двоє постраждали. Врятовано вісім осіб. 4 лютого в 00:19 пожежа на площі 20 квадратних метрів ліквідовано.