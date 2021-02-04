Минздрав объявил тендер на 10 млн. для исследования среди мужчин-гомосексуалистов

В ЦОЗ назвали такие исследования мировой практикой и отметили, что это – дорогостоящие проекты.

Тендер на сумму 10,24 млн гривен на проведение биоповеденческого исследования среди мужчин, которые имеют сексуальные отношения с представителями своего пола, объявил Центр общественного здоровья Минздрава, а соответствующая заявка опубликована на сайте государственных закупок 1 февраля

Согласно представленной информации, срок подачи тендерных предложений истекает 5 марта 2021 года, а ожидаемая сумма финансирования проекта — 10 240 669 грн.

[ + – ] Крайний срок подачи заявок – 5 марта 2021 года Фото: МОЗ

Информация о тендере вызвала настолько широкий общественный резонанс, что в ЦОЗ решили объяснить, что же на самом деле представляет собой это исследования, опубликовав информацию на своем сайте.

"Центр общественного здоровья Украины в 2021 году планирует провести масштабное биоповеденческое исследование о возможных рисках инфицирования ВИЧ, гепатита и сифилиса среди мужчин, имеющих секс с мужчинами. Соответствующую закупку Центр объявил в электронной системе ProZorro", – говорится в публикации.

Сотрудники Центра подчеркнули, что такие исследования являются "важной и неотъемлемой составляющей эпидемиологического надзора общественного здоровья".

"Ведь благодаря им эпидемиологи могут понять, как люди, находящиеся в группе риска к инфицированию какой-то болезнью, себя ведут, как вирус или инфекция распространяется, и как сделать программы по профилактике эффективными. Такие исследования являются нормальной практикой во всех странах мира. Их рекомендуют проводить раз в 3-4 года ВОЗ, UNAIDS и CDC", – подчеркнули в ведомстве.

В Минздраве добавили, что эти исследования – дорогостоящие, поскольку требуют серьезной подготовки, куда входят формирование команды исследователей и медиков, поиск и привлечение участников, лабораторные исследования крови и тому подобное. Ожидаемая стоимость исследования составляет 10 млн грн., но, благодаря конкуренции на торгах, она может значительно снизиться.

Биоповеденческие исследования среди мужчин-гомосексуалистов реализуются средствами Центра контроля и профилактики заболеваний США (СDC).

"Детальный бюджет исследования согласован с донором. Центр общественного здоровья является государственным учреждением, а следовательно закупает услуги и товары на Prozorro соответствии с украинским законодательством", – уточнили в ЦОЗ.

Отмечается, что общая выборка исследования составит 6900 человек в 16 городах.

Напомним, 1 октября 2017 года в Берлине официально зарегистрирован первый в Германии однополый брак. А в Брунее за однополый секс можно поплатиться жизнью.

В Украине браки между представителями одного поля не узаконены, хотя уже есть несколько прецедентов, когда женщины создавали семьи друг с другом.