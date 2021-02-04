МОЗ оголосило тендер на 10 млн. для дослідження серед чоловіків-гомосексуалів

У ЦГЗ назвали такі дослідження світовою практикою і зазначили, що це — дорогі проекти.

Тендер на суму 10,24 млн гривень на проведення біоповедінкового дослідження серед чоловіків, які мають сексуальні стосунки з представниками своєї статі, оголосив Центр громадського здоров'я МОЗ, а відповідна заявка опублікована на сайті державних закупівель 1 лютого.

Згідно з представленою інформацією, термін подання тендерних пропозицій закінчується 5 березня 2021 року, а очікувана сума фінансування проекту — 10 240 669 грн.

[ + – ] Крайній термін подачі заявок — 5 березня 2021 року Фото: МОЗ

Інформація про тендер викликала настільки широкий громадський резонанс, що в ЦГЗ вирішили пояснити, що ж насправді являє собою це дослідження, опублікувавши інформацію на своєму сайті.

"Центр громадського здоров'я України у 2021 році планує провести масштабне біоповедінкове дослідження про можливі ризики інфікування ВІЛ, гепатиту та сифілісу серед чоловіків, що мають секс із чоловіками. Відповідну закупівлю Центр оголосив в електронній системі ProZorro", — йдеться в публікації.

Співробітники Центру підкреслили, що такі дослідження є "важливим і невід'ємним складником епідеміологічного нагляду громадського здоров'я".

"Адже завдяки ним епідеміологи можуть зрозуміти, як люди, що знаходяться в групі ризику до інфікування якоюсь хворобою, поводяться, як вірус або інфекція поширюється, і як зробити програми з профілактики ефективними. Такі дослідження є нормальною практикою в усіх країнах світу. Їх рекомендують проводити раз на 3-4 роки ВООЗ, UNAIDS та CDC", — підкреслили у відомстві.

У МОЗ додали, що ці дослідження — дорогі, оскільки вимагають серйозної підготовки, куди входять формування команди дослідників і медиків, пошук і залучення учасників, лабораторні дослідження крові тощо. Очікувана вартість дослідження становить 10 млн грн., але, завдяки конкуренції на торгах, вона може значно знизитися.

Біоповедінкові дослідження серед чоловіків-гомосексуалів реалізуються засобами Центру контролю та профілактики захворювань США (СDC).

"Детальний бюджет дослідження узгоджений з донором. Центр громадського здоров'я є державною установою, а отже закуповує послуги і товари на Prozorro відповідно до українського законодавства", — уточнили в ЦГЗ.

Зазначається, що загальна вибірка дослідження складе 6 900 осіб у 16 містах.

Нагадаємо, 1 жовтня 2017 року Берліні офіційно зареєстрований перший в Німеччині одностатевий шлюб. А в Брунеї за одностатевий секс можна поплатитися життям.

В Україні шлюби між представниками однієї статі не узаконені, хоча вже є кілька прецедентів, коли жінки створювали сім'ї одна з одною.