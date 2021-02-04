Задержанный под каналом НАШ ветеран угрожает выпрыгнуть из окна полицейского участка (видео)

"Если сюда не появится Аваков, я прыгну", – прокричал задержанный активист, стоя в оконном проеме полицейского управления.

Один из активистов, задержанных после сегодняшнего штурма телеканала "НАШ" выбрался на подоконник окна на четвертом этаже отделения полиции, куда его доставили, и требует прибытия СМИ и главы МВД Арсена Авакова.

"Я требую, чтобы все СМИ появились сейчас тут. Те телеканалы, которые еще есть патриотические – они должны транслировать мое требование. Я требую, чтобы закрыли телеканал "НАШ"! И мы будем бороться всеми возможными способами. И что бы сегодня не случилось, я призываю всех патриотов идти к телеканалу "НАШ" и всеми возможными способами его закрыть", – прокричал активист из окна, передает "НВ".

Другой активист, снимавший этот тревожный "перфоманс" объявил за кадром, что в оконном проеме стоит не кто иной, как ветеран АТО Алексей Середюк.

"Я требую, чтобы все пророссийские телеканалы были закрыты! Идите прямо сейчас к телеканалам! Блокируйте пророссийские телеканалы! Блокируйте пророссийские СМИ, потому что других способов бороться нет. Полиция работает на сепаратистов. Полиция работает на врага. Я требую, чтобы Аваков прибыл прямо сюда. Я комбатант батальона "Святая Мария", я воевал на фронте, был ранен, если сюда не появится Аваков, я прыгну", – прокричал активист спустя некоторое время.

[ + – ] Соцсети Фото: УНИАН

Указанное активистом подразделение является "первым христианским добровольческим батальоном ротного состава" в структуре МВД Украины. Батальон был создан 21 сентября 2014 года националистом Дмитрием Корчинским, а костяк подразделения был сформирован из числа добровольцев его политической партии "Братство". Последний командир подразделения – Алексей Середюк, с позывным "Боргезе".

В случае, если к нему "хоть на метр" приблизятся полицейские, задержанный также угрожает выпрыгнуть из окна. На опубликованном в соцсетях ролике, во второй части видео-склейки начинаются сумерки, а под зданием уже находится машина спасателей с подъемником.

[ + – ]

В ответ на новости о событии, народный депутат Максим Бужанский в своем Telegram-канал усомнился в намерениях последнего прыгать из окна.

"Друзья, если человек хочет выброситься из окна полицейского отделения в знак поддержки патриотизма, если он так видит патриотизм, мешать ему нельзя ни в коем случае. Прямо так и сказать сразу, нет, телеканал НАШ не прекратит работать, и перестать уговаривать", – написал Бужанский.

Нардеп заключил: "Хочет прыгать – прыгнет, не хочет – передумает".

Напомним, в Киеве произошли столкновения между полицией и активистами, требующими закрыть канал "НАШ", в которых было задержано несколько националистов, принимавших участие в стычках с правоохранителями.