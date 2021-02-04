Затриманий під каналом НАШ ветеран погрожує вистрибнути з вікна поліцейської дільниці (відео)

"Якщо сюди не з'явиться Аваков, я стрибну", — прокричав затриманий активіст, стоячи у віконному отворі поліцейського управління.

Один з активістів, затриманих після сьогоднішнього штурму телеканалу "НАШ" вибрався на підвіконня вікна на четвертому поверсі відділення поліції, куди його доставили, і вимагає прибуття ЗМІ і голови МВС Арсена Авакова.

"Я вимагаю, щоб усі ЗМІ з'явилися зараз тут. Ті телеканали, які ще є патріотичними — вони повинні транслювати мою вимогу. Я вимагаю, щоб закрили телеканал "НАШ"! І ми будемо боротися всіма можливими способами. І що б сьогодні не сталося, я закликаю всіх патріотів йти до телеканалу "НАШ" і всіма можливими способами його закрити", — прокричав активіст з вікна, передає " НВ ".

Інший активіст, який знімав цей тривожний "перфоманс", оголосив за кадром, що у віконному отворі стоїть ветеран АТО Олексій Середюк.

"Я вимагаю, щоб усі проросійські телеканали були закриті! Ідіть прямо зараз до телеканалів! Блокуйте проросійські телеканали! Блокуйте проросійські ЗМІ, тому що інших способів боротися немає. Поліція працює на сепаратистів. Поліція працює на ворога. Я вимагаю, щоб Аваков прибув прямо сюди. я комбатант батальйону "Свята Марія", я воював на фронті, був поранений, якщо сюди не з'явиться Аваков, я стрибну", — прокричав активіст через деякий час.

[ + – ] Соц мережі Фото: УНІАН

Зазначений активістом підрозділ є "першим християнським добровільним батальйоном ротного складу" в структурі МВС України. Батальйон був створений 21 вересня 2014 року націоналістом Дмитром Корчинським, а кістяк підрозділу був сформований з числа добровольців його політичної партії "Братство". Останній командир підрозділу — Олексій Середюк, з позивним "Боргезе".

У разі, якщо до нього "хоч на метр" наблизяться поліцейські, затриманий також погрожує вистрибнути з вікна. На опублікованому в соцмережах ролику, у другій частині відео-склейки, починаються сутички, а під будівлею вже перебуває машина рятувальників з підйомником.

[ + – ]

У відповідь на новини про подію народний депутат Максим Бужанський у своєму Telegram-канал засумнівався в намірах останнього стрибати з вікна.

"Друзі, якщо людина хоче викинутися з вікна поліцейського відділення на знак підтримки патріотизму, якщо він так бачить патріотизм, заважати йому не можна ні в якому разі. Прямо так і сказати відразу, ні, телеканал НАШ не припинить працювати, і перестати вмовляти", — написав Бужанський.

Нардеп підсумував: "Захоче стрибати — стрибне, не хоче — передумає".

Нагадаємо: у Києві відбулися зіткнення між поліцією та активістами, які вимагають закрити канал "НАШ", у яких було затримано кілька націоналістів, які брали участь у сутичках з правоохоронцями.