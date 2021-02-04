На платформе жертвы домашнего насилия могут анонимно рассказывать о своих историях и читать рассказы тех, кто тоже переживает тяжелый этап в отношениях.

Пресс-служба Министерства юстиции Украины сообщила, что в Украине запустили сайт для жертв домашнего насилия под названием "Мне кажется" ("Мені здається"). Платформа доступна по адресу itseems.com.ua.

Это — анонимный онлайн-дневник, на котором жертвы домашнего насилия могут анонимно рассказывать свои истории и читать рассказы других потерпевших от побоев или издевательств со стороны их членов семей.

Каждый человек, при желании, может оставить свои данные для обратной связи. Также публикациями можно делиться в соцсетях и мессенджерах.

Также на платформе можно найти контакты специальных служб, в которые стоит обращаться за помощью в том случае, если кто-то стал жертвой домашнего насилия.

[ + – ] История жертвы домашнего насилия Фото: скриншот

Напомним, Фокус разбирался как карантин провоцирует домашнее насилие и куда стоит обращаться его жертвам.