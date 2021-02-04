В Україні запустили сайт для жертв домашнього насильства
На платформі жертви домашнього насильства можуть анонімно розповідати про свої історії і читати розповіді тих, хто теж переживає важкий етап у відносинах.
Прес-служба Міністерства юстиції України повідомила, що в Україні запустили сайт для жертв домашнього насильства під назвою "Мені здається". Платформа доступна за адресою itseems.com.ua.
Це — анонімний онлайн-щоденник, на якому жертви домашнього насильства можуть анонімно розповідати свої історії і читати розповіді інших потерпілих від побоїв або знущань з боку їхніх членів сімей.
Кожна людина, за бажання, може залишити свої дані для зворотного зв'язку. Також публікаціями можна ділитися в соціальних мережах і месенджерах.
Також на платформі можна знайти контакти спеціальних служб, у які варто звертатися за допомогою в тому випадку, якщо хтось став жертвою домашнього насильства.
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