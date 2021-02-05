Глава Нацсовета заявила, что телеканал НАШ имеет не один десяток предупреждений от регулятора.

Телеканал "Наш" получил большое количество предупреждений за неоднократные нарушения стандартов журналистской этики и манипулирование общественным сознанием. Об этом в эфире ток-шоу "Право на власть" рассказала председатель Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Ольга Герасимюк.

"Телеканал" Наш ", кстати, можно отнести к этому рассмотрения. Потому что он в свое время тоже был за подобные нарушения, которых допустил очень много, передан в суд для лишения лицензии", — сказала Герасимюк.

Глава Нацсовета добавила, что "Наш", как и каналы нардепа Тараса Козака, имеют не один десяток предупреждений от регулятора.

По ее словам, только "в прошлом году только штук шесть было" 112 "," ZiK "пять предупреждений. Во-первых, мы придерживаемся закона. В законе прописаны процедуры, по которым мы действуем. И я еще раз повторяю о несовершенстве нынешнего закона, поскольку мы сегодня еще живем с вами по закону о ТВ и радиовещания 1993 года, когда не существовал YouTube, когда телефон еще был, как трактор»

Для справки: «НАШ» — украинский телеканал, конечным бенефициаром которого считают Владимира Мураева — отца экс-депутата Евгения Мураева, известного своими украинофобскими и пророссийскими взглядами. Ранее Мураеву принадлежал также телеканал NewsOne, который впоследствии купил бизнес-партнер Виктора Медведчука Тарас Козак.

Стоит отметить, что 4 февраля под офисом телеканала прошла акция протеста, чтобы выразить недовольство его прокремлевской политикой. А его штурм не показал ни один из запрещенных телеканалов орбиты Медведчука.