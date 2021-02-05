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Украина Санкции Зеленского против соратника Медведчука и каналов 112, ZIK и NewsOne

Телеканал НАШ могут лишить лицензии

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телеканал НАШ, закрытие, 112, zik, newsone

Глава Нацсовета заявила, что телеканал НАШ имеет не один десяток предупреждений от регулятора.

Телеканал "Наш" получил большое количество предупреждений за неоднократные нарушения стандартов журналистской этики и манипулирование общественным сознанием. Об этом в эфире ток-шоу "Право на власть" рассказала председатель Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Ольга Герасимюк.

"Телеканал" Наш ", кстати, можно отнести к этому рассмотрения. Потому что он в свое время тоже был за подобные нарушения, которых допустил очень много, передан в суд для лишения лицензии", — сказала Герасимюк.

Глава Нацсовета добавила, что "Наш", как и каналы нардепа Тараса Козака, имеют не один десяток предупреждений от регулятора.

По ее словам, только "в прошлом году только штук шесть было" 112 "," ZiK "пять предупреждений. Во-первых, мы придерживаемся закона. В законе прописаны процедуры, по которым мы действуем. И я еще раз повторяю о несовершенстве нынешнего закона, поскольку мы сегодня еще живем с вами по закону о ТВ и радиовещания 1993 года, когда не существовал YouTube, когда телефон еще был, как трактор»

Для справки: «НАШ» — украинский телеканал, конечным бенефициаром которого считают Владимира Мураева — отца экс-депутата Евгения Мураева, известного своими украинофобскими и пророссийскими взглядами. Ранее Мураеву принадлежал также телеканал NewsOne, который впоследствии купил бизнес-партнер Виктора Медведчука Тарас Козак.

Стоит отметить, что 4 февраля под офисом телеканала прошла акция протеста, чтобы выразить недовольство его прокремлевской политикой. А его штурм не показал ни один из запрещенных телеканалов орбиты Медведчука.