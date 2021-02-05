Телеканал НАШ можуть позбавити ліцензії

Голова Нацради заявила, що телеканал НАШ має не один десяток попереджень від регулятора.

Телеканал "Наш" отримав велику кількість попереджень за неодноразові порушення стандартів журналістської етики та маніпулювання суспільною свідомістю. Про це в ефірі ток-шоу "Право на владу" розповіла голова Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Ольга Герасим'юк.

"Телеканал" Наш ", до речі, можна віднести до цього розгляду. Тому що він свого часу теж був за подібні порушення, яких припустився дуже багато, переданий до суду для позбавлення ліцензії", — сказала Герасим'юк.

Голова Нацради додала, що "Наш", як і канали нардепа Тараса Козака, має не один десяток попереджень від регулятора.

За її словами, тільки "в минулому році штук шість було "112", "ZiKу" п'ять попереджень. По-перше, ми дотримуємося закону. У законі прописані процедури, за якими ми діємо. І я ще раз повторюю про недосконалість нинішнього закону, оскільки ми сьогодні ще живемо з вами за законом про ТБ і радіомовлення 1993 року, коли не існував YouTube, коли телефон ще був, як трактор»

Для довідки: «НАШ» — український телеканал, кінцевим бенефіціаром якого вважають Володимира Мураєва — батька екс-депутата Євгена Мураєва, відомого своїми українофобськими та проросійськими поглядами. Раніше Мураєву належав також телеканал NewsOne, який згодом купив бізнес-партнер Віктора Медведчука Тарас Козак.

Варто зазначити, що 4 лютого під офісом телеканалу пройшла акція протесту, щоб висловити невдоволення його прокремлівською політикою. А його штурм не показав жоден із заборонених телеканалів орбіти Медведчука.