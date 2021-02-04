Штурм канала "НАШ" не показал ни один из запрещенных телеканалов Медведчука, – Назаров

Журналист пожурил СМИ, которые, по его словам, и сами нуждаются в медиа-поддержке, но при этом не могут выразить элементарной солидарности своим атакованным коллегам.

Макс Назаров – ТОП-ведущий атакованного в четверг, 4 февраля телеканала "НАШ" – написал у себя в Telegram иронический пост об утерянной его коллегами журналистской солидарности. Сперва Назаров поблагодарил коллег из других изданий и телеканалов, которые действительно освещали штурм канала и ситуацию вокруг этого.

"Отдельное спасибо трем телеканалам: 112-Укарина, NewsOne и Zik, которые об этом не сказали ни слова и даже не включили журналистку, которая смело стояла рядом с нами", – написал Назаров спустя несколько часов после окончания штурма телеканала.

Журналист уточнил, что "благодарность" не касается его коллег с указанных телеканалов, которые публично встали на нашу защиту его медиа-ресурса у себя в соцсетях.

"Каналы, которые закрыл Зеленский, вы кричите о давлении на свободу слова? Вы ждете поддержки? Ждите", – заключил Назаров, и добавил, что его телеканал уже вторые сутки вещает исключительно о закрытии каналов нардепа Тараса Козака.

[ + – ] Telegram / @maksnazar

Сам же Макс Назаров в этот день выходил к праворадикалам, устроившим беспорядки под офисом его канала, и даже вступил в конфликт с лидером "С14", ультраправым активистом Евгеном Карасем, который вместе с "побратимами" приходил "закрывать" телеканал "НАШ". Отметим, что всего за день Telegram-канал Назарова перевалил за отметку в 45 тыс. подписчиков, а к вечеру четверга их число достигло уже 46-ти тысяч.

В этот же день сотрудника телеканала "Наш" Алексея Пальчинова избили непосредственно в прямом эфире. На него совершили нападение, когда тот готовился к выходу на связь со студией, а сам инцидент произошел непосредственно под зданием Шевченковского управления столичной полиции.

Напомним, как мы уже сообщали, в четверг днем, около здания телеканала "НАШ" произошла потасовка между радикально настроенным националистами и представителями полиции, защищавшими офис канала от штурма и погрома. В результате инцидента было задержано четверо зачинщиков беспорядков, а один из них, уже в отделении полиции устроил акцию неповиновения, и угрожал самоубийством.