Штурм каналу "НАШ" не показав жоден із заборонених телеканалів Медведчука, — Назаров

Журналіст покартав ЗМІ, які, за його словами, і самі потребують медіа-підтримки, але при цьому не можуть висловити елементарної солідарності своїм атакованим колегам.

Макс Назаров — ТОП-ведучий атакованого в четвер, 4 лютого телеканалу "НАШ" — написав у себе в Telegram іронічний пост про загублену його колегами журналістську солідарність. Спершу Назаров подякував колегам з інших видань і телеканалів, які дійсно висвітлювали штурм каналу і ситуацію навколо цього.

"Окреме спасибі трьом телеканалам: 112-Україна, NewsOne і Zik, які про це не сказали ні слова і навіть не включили журналістку, яка сміливо стояла поруч з нами", — написав Назаров через кілька годин після закінчення штурму телеканалу.

Журналіст уточнив, що "подяка" не стосується його колег із зазначених телеканалів, які публічно встали на наш захист у себе в соцмережах.

"Канали, які закрив Зеленський, ви кричите про тиск на свободу слова? Ви чекаєте підтримки? Чекайте", — підсумував Назаров і додав, що його телеканал уже другу добу говорить винятково про закриття каналів нардепа Тараса Козака.

Сам же Макс Назаров у цей день виходив до праворадикалів, що влаштували безлад під офісом його каналу, і навіть вступив у конфлікт з лідером "С14", ультраправим активістом Євгеном Карасем, який разом з "побратимами" приходив "закривати" телеканал "НАШ". Зазначимо, що всього за день Telegram-канал Назарова перевалив за позначку в 45 тис. підписників, а до вечора четверга їх число сягнуло вже 46-ти тисяч.

У цей же день співробітника телеканалу "Наш" Олексія Пальчинова побили безпосередньо в прямому ефірі. На нього напали, коли той готувався до виходу на зв'язок зі студією, а сам інцидент стався безпосередньо під будівлею Шевченківського управління столичної поліції.

Нагадаємо: як ми вже повідомляли, у четвер вдень, біля будівлі телеканалу "НАШ" сталася бійка між радикально налаштованим націоналістами і представниками поліції, які захищали офіс каналу від штурму і погрому. У результаті інциденту було затримано четверо винуватців заворушень, а один з них, уже у відділенні поліції влаштував акцію непокори і погрожував самогубством.