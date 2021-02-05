Снимавшейся в Крыму российской актрисе на 3 года запретили въезд в Украину (видео)

Артистка снималась в российском сериале "Непотопляемая".

Пограничники не пустили в Украину российскую актрису, которая незаконно посещала временно оккупированный Крым. Ей на три года запретили въезд в страну.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

В Госпогранслужбе не называют фамилию актрисы. По данным источника УП, это – Глафира Тарханова (Траханова по паспорту).

Отмечается, что иностранка прилетела в аэропорт "Борисполь" в четверг, 4 февраля, рейсом из Стамбула.

Военнослужащие Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" установили, что гражданка РФ в 2020 году незаконно находилась в Крыму. На полуостров она попала с нарушением установленного порядка въезда и выезда. По имеющейся информации, она принимала участие в съемках сериала "Непотопляемая", в котором исполняла главную роль.

[ + – ] instagram.com/glafiratarhanova/Глафира Тарханова

Из-за нарушения украинского законодательства пограничники привлекли россиянку к административной ответственности по ст.204-2 КУоАП, отказали ей в пересечении границы и вынесли запрет въезда в Украину сроком на 3 года. Ее возвратили в страну вылета.

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Отметим, ранее солисту белорусской группы Песняры Валерию Дайнеко запретили въезд в Украину из-за посещения оккупированного Крыма.

Ранее Марку Тишману и еще четырем россиянам запретили въезд в Украину.