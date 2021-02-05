"Чужих детей не бывает". Слуга народа объяснила, как пройдет в Украине школьная реформа

Школы в сельской местности закрывать не будут, уверяют в партии.

"Слуга народа" объяснила о принципах школьной реформы: вместо привычных средних школ в Украине появятся три отдельные звенья: начальная школа, гимназия и лицей.

Реформа внедряется согласно нормам Закона "Об образовании" 2017 года и Закона "О среднем образовании" 2020 года, благодаря которым в Украине создается новая система среднего образования. С 1 по 4 класс дети получат начальное общее стреднее образование, 5-9 класс ("гимназия") — дети получают базовое среднее образование.

С 10 по 12 классы ("лицей") у детей есть выбор:

"Академическое образование" — ребенок будет углубленно изучать предметы, нужные ему для поступления в ВУЗ.

"Лишних уроков не будет. Такая качественная и глубокая подготовка для дальнейшего поступления — экономия времени, нервов и средств семьи", — сказали в "Слуге народа".

"Профильное образование" — ребенок получает образование, ориентированное на рынок труда и профессиональный подход. То есть выпускник будет набор профессиональных навыков, что позволит работать.

"Какое бы направление ребенок не выбрал, это не ограничивает ее права в дальнейшем идти учиться в любом образовательном заведении", — говорят в партии.

По словам члена комитета ВР по вопросам образования Юлии Гришиной, родители переживают, что после гимназии будет сложно поступить по результатам конкурса и мест не хватит.

"Это не так. Конкурс будут проводить только в том случае, если количество желающих поступить в лицей привышает количество доступных мест", — сказала она.

Школы в сельской местности закрывать не будут, уверяют в "Слуге народа".

Местные органы власти ведут учет детей, учитывают способность каждого учебного заведения, демографическую ситуацию и в случае необходимости обеспечивают создание дополнительных классов. В случае ликвидации учреждения ученикам обеспечат возможность обучения на соответствующем уровне. В сельской местности реорганизовать и ликвидировать учреждения общего среднего образования можно только после общественного обсуждения.

В "Слуге народа" говорят, что нашли формулу, благодаря которой в Украине будет создано достаточное количество лицеев, чтобы детям не приходилось уезжать учиться в другие города. Это сбалансирует соотношение надлежащего качества образования и территориальной доступности.

Органы местного самоуправления за счет местных бюджетов должны обеспечить подвоз учеников к месту учебы, а после окончания уроков — домой.

В партии говорят, что даже в городке с населением в 50 тысяч можно будет создать лицей — его основателем и балансодержателем будет не местная община, а областной совет.

Кроме того, предусмотрено создание пансионов, если ученикам все же придется ездить в другой город учиться в лицее.

В "Слуге народа" подчеркнули, что ни одного выпускника 9-го класса не лишат права на продолжение получения полного общего среднего образования.

Заместитель главы комитета Верховной Рады по вопросам образования Сергей Колебошин говорит, что информация о том, что в малых общинах будут закрывать школы — миф.

"Лишних детей в Украине не существует. Любой ребенок, который имеет желание учиться, будет учиться. Информация о том, что в малых общинах будут закрывать школы — это миф. Формировать сеть лицеев в городах с населением более 50 тысяч человек будет горсовет. В малых общинах — облсовет. Мест никто сокращать не будет, школы закрывать не будут. Каждый ребенок сможет выбрать свой профиль и идти в соответствующий лицей", — сказал Колебошин.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, а также министр образования и науки Сергей Шкарлет опровергли слухи о том, что якобы не все школьники смогут в этом году пойти в 10-11 классы.

Ранее в сети появилась информация, якобы в этом году большинство школ не смогут принимать на обучение старшеклассников. Сообщалось, будто детям после 9-го класса придется заново вступать в учреждения профессионального технического образования, или лицее.

В Минобразования объяснили, что меры по совершенствованию образовательной сети, осуществляемых органами местного самоуправления в связи с реализацией территориальной реформы и в соответствии с перспективами внедрения с 2027 профильного образования, направлены на существенное улучшение качества и ресурсного обеспечения образования, в частности в сельской местности.

Зачисление в 10 классы в этом году, как и в прошлом году, будет происходить после издания приказа о переводе в него учеников 9-х классов этого же учебного заведения, не обнаружили намерении ученика прекратить обучение в нем и не были отчислены или переведены в другое учебное заведение.