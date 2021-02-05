"Чужих дітей не буває". Слуга народу пояснила, як пройде в Україні шкільна реформа

Школи в сільській місцевості не закриватимуть, запевняють у партії.

"Слуга народу" пояснила про принципи шкільної реформи: замість звичних середніх шкіл в Україні з'являться три окремі ланки: початкова школа, гімназія та ліцей.

Реформа впроваджується згідно з нормами Закону "Про освіту" 2017 року і Закону "Про загальну середню освіту" 2020 року, завдяки яким в Україні створюється нова система середньої освіти. З 1 по 4 клас діти отримають початкову загальну середню освіту, 5-9 клас ( "гімназія") — діти отримують базову середню освіту.

З 10 по 12 класи ( "ліцей") у дітей є вибір:

"Академічна освіта" — дитина буде поглиблено вивчати предмети, потрібні їй для вступу до ВНЗ.

"Зайвих уроків не буде. Така якісна і глибока підготовка для подальшого — економія часу, нервів і коштів сім'ї", — сказали в "Слузі народу".

"Профільна освіта" — дитина здобуває освіту, орієнтовану на ринок праці і професійний підхід. Тобто випускник отримає набір професійних навичок, що дозволить працювати.

"Який би напрям дитина не вибрала, це не обмежує її права в подальшому йти вчитися в будь-якому освітньому закладі", — говорять у партії.

За словами члена комітету ВР з питань освіти Юлії Гришиної, батьки переймаються, що після гімназії буде складно вступити за результатами конкурсу і місць не вистачить.

"Це не так. Конкурс проводитимуть тільки в тому випадку, якщо кількість охочих вступити до ліцею перевищить кількість доступних місць", — сказала вона.

Школи в сільській місцевості не закриватимуть, запевняють у "Слузі народу".

Місцеві органи влади ведуть облік дітей, враховують здатність кожного навчального закладу, демографічну ситуацію і в разі необхідності забезпечують створення додаткових класів. У разі ліквідації установи учням забезпечать можливість навчання на відповідному рівні. У сільській місцевості реорганізувати і ліквідувати установи загальної середньої освіти можна тільки після громадського обговорення.

У "Слузі народу" кажуть, що знайшли формулу, завдяки якій в Україні буде створена достатня кількість ліцеїв, щоб дітям не доводилося їхати вчитися в інші міста. Це збалансує співвідношення належної якості освіти і територіальної доступності.

Органи місцевого самоврядування за рахунок місцевих бюджетів повинні забезпечити підвезення учнів до місця навчання, а після закінчення уроків — додому.

У партії кажуть, що навіть у містечку з населенням 50 тисяч можна буде створити ліцей — його засновником і балансоутримувачем буде не місцева громада, а обласна рада.

Крім того, передбачено створення пансіонів, якщо учням все ж доведеться їздити в інше місто вчитися в ліцеї.

У "Слузі народу" підкреслили, що жодного випускника 9-го класу не позбавлять права на продовження здобуття повної загальної середньої освіти.

Заступник голови комітету Верховної Ради з питань освіти Сергій Колебошин каже, що інформація про те, що в малих громадах будуть закривати школи — міф.

"Зайвих дітей в Україні не існує. Будь-яка дитина, яка має бажання вчитися, буде вчитися. Інформація про те, що в малих громадах будуть закривати школи — це міф. Формувати мережу ліцеїв у містах з населенням понад 50 тисяч осіб буде міськрада. У малих громадах — облрада. Місць ніхто скорочувати не буде, школи не закриватимуть. Кожна дитина зможе вибрати свій профіль і йти до відповідного ліцею", — сказав Колебошин.

Нагадаємо: раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, а також міністр освіти і науки Сергій Шкарлет спростували чутки про те, що нібито не всі школярі зможуть у цьому році піти в 10-11 класи.

Раніше в мережі з'явилася інформація, нібито в цьому році більшість шкіл не зможуть брати на навчання старшокласників. Повідомлялося, ніби дітям після 9-го класу доведеться заново вступати в установи професійної технічної освіти або ліцеї.

У Міносвіти пояснили, що заходи щодо вдосконалення освітньої мережі, що здійснюються органами місцевого самоврядування у зв'язку з реалізацією територіальної реформи та відповідно до перспектив впровадження з 2027 профільної освіти, спрямовані на суттєве поліпшення якості та ресурсного забезпечення освіти, зокрема в сільській місцевості.

Зарахування в 10 класи в цьому році, як і в минулому році, буде відбуватися після видання наказу про переведення в нього учнів 9-х класів цього ж навчального закладу, які не виявили намір припинити навчання в ньому і не були відраховані або переведені до іншого навчального закладу.