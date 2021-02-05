"Мегасмарт-квартира". В Киеве продают жилье с метражом в 6 квадратных метров (фото)

На такой площади удалось разместить все, что нужно для жизни, однако цена такой квартиры оказалась немаленькой.

В Киеве на продажу выставили квартиру, метраж которой составляет 6 квадратных метров. Соответствущее объявление появилось на одной из торговых площадок в сети.

Квартира находится на улице Яворницкого, в Святошинском районе.

"Цокольное помещение свободного предназначенения, переделано в отдельную маленькую квартиру. Общая площадь 6 шесть квадратных метров. Все свое, бойлер, плита для приготовления пищи, холодильник, батарея, стиральная машина, душ, туалет. Диван, шкаф", — сказано в объявлении.

Цена такого жилья — 9 тысяч долларов (около 250 тысяч грн).

Напомним, 85-этажный небоскреб под названием Парк-авеню, 432 (432 Park Avenue) стал одним из самых амбициозных и спорных проектов компании CIM Group и застройщика Гарри Маклоу. А после завершения, роскошные апартаменты в небоскребе приобрели Дженнифер Лопес, владелец бренда текилы Jose Cuervo и многие другие. Но оказалось, что в небоскребе невозможно и очень страшно жить. Обитатели Парк-авеню, 432 жаловались на протечки и постоянные сквозняки. Также они говорили, что высокое здание раскачивается при сильном ветре. Это обычное явление для небоскребов, но тут колебания ощущаются особенно сильно, жильцы сообщали о приступах "морской болезни". А еще здесь постоянно отключаются лифты. Так, один из жильцов на верхних этажах был вынужден целый час просидеть в застрявшей кабине, пока его оттуда не вызволили ремонтники.