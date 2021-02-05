"Мегасмарт-квартира". У Києві продають житло з метражем 6 квадратних метрів (фото)

На такій площі вдалося розмістити все, що потрібно для життя, проте ціна такої квартири виявилася немаленькою.

У Києві на продаж виставили квартиру, метраж якої становить 6 квадратних метрів. Відповідне оголошення з'явилося на одному з торгових майданчиків у мережі.

Квартира знаходиться на вулиці Яворницького, у Святошинському районі.

"Цокольне приміщення вільного призначення, перероблено на окрему маленьку квартиру. Загальна площа 6 квадратних метрів. Усе своє: бойлер, плита для приготування їжі, холодильник, батарея, пральна машина, душ, туалет, диван, шафа", — йдеться в оголошенні.

Ціна такого житла — 9 тисяч доларів (майже 250 тисяч грн).

Нагадаємо, 85-поверховий хмарочос під назвою Парк-авеню, 432 (432 Park Avenue) став одним із найбільш амбітних і суперечливих проектів компанії CIM Group і забудовника Гаррі Маклоу. А після завершення, розкішні апартаменти у хмарочосі придбали Дженніфер Лопес, власник бренду текіли Jose Cuervo та багато інших. Але виявилося, що в хмарочосі неможливо та дуже страшно жити. Мешканці Парк-авеню, 432 скаржилися на протікання і постійні протяги. Також вони говорили, що найвищий будинок розгойдується під час сильного вітру. Це звичайне явище для хмарочосів, але тут коливання відчуваються особливо сильно, мешканці повідомляли про приступи "морської хвороби". А ще тут постійно відключаються ліфти. Так, один із мешканців на верхніх поверхах був змушений цілу годину просидіти в кабіні, що застрягла, поки його звідти не визволили ремонтники.