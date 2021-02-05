В Харьковской области третий год пытаются продать бронзовый памятник Ленину

Изюмский горсовет пытается продать памятник с 2017 года, но все безуспешно.

Изюмский городской совет выставил на продажу бронзовый памятник Владимиру Ленину, который демонтировали в 2016 году. Об этом изданию "Суспільне" рассказал мэр Изюма Валерий Марченко.

Высота памятника Ленину — 3,75 м. Весит он почти 1,5 тонны. Представители местного самоуправления надеются получить за памятник 460 300 грн.

"Мы уже его продаем три года — с 2017-го. Почему-то никто не покупает… Два раза выставляли, это будет третий", — рассказал Марченко.

По словам мэра города, если памятник Ленину получится продать — деньги направят на оборудование больницы.

В эфире Украинского радио заместитель главы Изюмского горсовета рассказал, что продают памятник как изделие из металла.

"Он для продажи передан в управление жилищно-коммунального хозяйства. Они объявляют аукцион, размещают на Prozorro, продают", — рассказал Мацокин.

Представитель Украинского института национальной памяти Мария Тахтаулова рассказала, что если памятник Ленину не получится продать, то его можно будет передать в музей "Парк советского периода", который находится в г. Путивль Сумской области.

Отметим, в конце 2018 года года Семеновский горсовет Черниговской области продал демонтированный памятник Ленину за 220 тысяч грн. За лот состязались 14 участников.

Напомним, художник Дэвид Датуна из Нью-Йорка заявлял, что хочет построить копию мавзолея Ленина в Вашингтоне и выкупить тело вождя большевиков. За это он готов заплатить миллион долларов, а если этого окажется мало, то и миллиард.