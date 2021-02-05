У Харківській області третій рік намагаються продати бронзовий пам'ятник Леніну

Ізюмська міськрада намагається продати пам'ятник із 2017 року, але все безуспішно.

Ізюмська міська рада виставила на продаж бронзовий пам'ятник Володимиру Леніну, який демонтували в 2016 році. Про це виданню "Суспільне" розповів мер Ізюма Валерій Марченко.

Висота пам'ятника Леніну — 3,75 м. Важить він майже 1,5 тонни. Представники місцевого самоврядування сподіваються отримати за пам'ятник 460 300 грн.

"Ми вже його продаємо три роки — із 2017-го. Чомусь ніхто не купує... Двічі виставляли, це буде третій", — розповів Марченко.

За словами мера міста, якщо пам'ятник Леніну вдасться продати — гроші спрямують на обладнання лікарні.

В ефірі Українського радіо заступник голови Ізюмської міськради розповів, що продають пам'ятник як виріб із металу.

"Він для продажу переданий в управління житлово-комунального господарства. Вони оголошують аукціон, розміщують на Prozorro, продають", — розповів Мацокін.

Представниця Українського інституту національної пам'яті Марія Тахтаулова розповіла, що якщо пам'ятник Леніну не вдасться продати, то його можна буде передати до музею "Парк радянського періоду", який знаходиться у м. Путивль Сумської області.

Зазначимо, наприкінці 2018 року року Семенівська міськрада Чернігівської області продала демонтований пам'ятник Леніну за 220 тисяч грн. За лот змагалися 14 учасників.

Нагадаємо, художник Девід Датун із Нью-Йорка заявляв, що хоче побудувати копію мавзолею Леніна у Вашингтоні та викупити тіло вождя більшовиків. За це він готовий заплатити мільйон доларів, а якщо цього виявиться мало, то й мільярд.