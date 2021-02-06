В Днепропетровской области сошел с рельсов грузовой состав: некоторые поезда задерживаются (фото)

Погибших и пострадавших нет. Повреждены железнодорожное полотно и электрическая опора.

В Днепропетровской области возле станции Воскобойня сошли с рельсов 8 вагонов грузового поезда, следовавшего по маршруту Кривой Рог – Нижнеднепровск-Узел. Погибших и пострадавших нет. Повреждены железнодорожное полотно и электрическая опора.

Об этом сообщили в ГСЧС.

Всего в составе было 57 вагонов. Четыре из них, которые перевозили клинкер, перевернулись.

На место аварии прибыли аварийные бригады Днепровской регионального филиала "Приднепровская железная дорога". В настоящий момент электроснабжение восстановлено.

Продолжаются работы по очистке аварийного участка от поврежденных элементов и восстановлению железнодорожного полотна.

Как сообщили в "Укрзализныце", из-за аварии задерживаются поезда южного направления, в частности:

поезд №116 Бердянск – Киев отправился с задержкой 2 часа 5 мин.;

поезд №38 Запорожье – Киев отправился со станции Пятихатки ст. с задержкой 1 час 55 мин.;

поезд №12 Киев – Новоалексеевка отправился со станции Верхнеднепровск с задержкой на 3 часа.;

поезд №92 Одесса – Константиновка отправился со станции Верховцево с задержкой на 2 часа 30 мин.

В "УЗ" добавили, что железнодорожники расследуют причины схода грузовых вагонов. Работы по расчистке аварийного участка продолжаются.

Напомним, на железнодорожном переезде близ станции Погребище Винницкой области двое мужчин в состоянии алкогольного и наркотического опьянения остановили поезд ради видео в Instagram.