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В Днепропетровской области сошел с рельсов грузовой состав: некоторые поезда задерживаются (фото)

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Грузовой поезд, Железнодорожное полотно, Днепропетровская область, Рельсы, электроопоры
Фото: ГСЧС

Погибших и пострадавших нет. Повреждены железнодорожное полотно и электрическая опора.

В Днепропетровской области возле станции Воскобойня сошли с рельсов 8 вагонов грузового поезда, следовавшего по маршруту Кривой Рог – Нижнеднепровск-Узел. Погибших и пострадавших нет. Повреждены железнодорожное полотно и электрическая опора.

Об этом сообщили в ГСЧС.

Всего в составе было 57 вагонов. Четыре из них, которые перевозили клинкер, перевернулись.

Грузовой поезд, Железнодорожное полотно, Днепропетровская область, Рельсы, электроопоры

На место аварии прибыли аварийные бригады Днепровской регионального филиала "Приднепровская железная дорога". В настоящий момент электроснабжение восстановлено.

Грузовой поезд, Железнодорожное полотно, Днепропетровская область, Рельсы, электроопоры

Продолжаются работы по очистке аварийного участка от поврежденных элементов и восстановлению железнодорожного полотна.

Грузовой поезд, Железнодорожное полотно, Днепропетровская область, Рельсы, электроопоры

Как сообщили в "Укрзализныце", из-за аварии задерживаются поезда южного направления, в частности:

  • поезд №116 Бердянск – Киев отправился с задержкой 2 часа 5 мин.;
  • поезд №38 Запорожье – Киев отправился со станции Пятихатки ст. с задержкой 1 час 55 мин.;
  • поезд №12 Киев – Новоалексеевка отправился со станции Верхнеднепровск с задержкой на 3 часа.;
  • поезд №92 Одесса – Константиновка отправился со станции Верховцево с задержкой на 2 часа 30 мин.

В "УЗ" добавили, что железнодорожники расследуют причины схода грузовых вагонов. Работы по расчистке аварийного участка продолжаются.

Напомним, на железнодорожном переезде близ станции Погребище Винницкой области двое мужчин в состоянии алкогольного и наркотического опьянения остановили поезд ради видео в Instagram.